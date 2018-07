Delft Hyperloop toch nog door naar finale bij SpaceX

Zondag staat het TU Delft studententeam Delft Hyperloop toch nog in de finale van de Hyperloop Pod Competitie bij SpaceX in Hawthorne (Californië). Het hing er nog even om toen het studententeam uit Delft met bijna onoplosbare problemen te kampen kreeg maar uiteindelijk er toch in slaagde een oplossing te vinden.

Elon Musk

In de finale gaan vier studententeams de uitdaging aan om zo snel mogelijk door de 1.2 kilometer lange testbuis te racen, aangelegd door SpaceX in 2016. De Hyperloop is een razendsnel futuristisch vervoermiddel bedacht door Elon Musk.

Bijna niet gelukt

Voordat het team als een van de vier finalisten hun hyperloop pod in de officiële testbuis onder vacuüm mag testen moesten ze een week lang de nodige veiligheids- en vacuümtesten doorstaan van SpaceX. Na een succesvolle start van de testweek kregen de studenten problemen met de software. Vervolgens is in de nacht van vrijdag op zaterdag de laatste reserve boordcomputer doorgebrand als het gevolg van instabiele software en elektronica. Een probleem wat bijna onmogelijk leek om nog op te lossen in de resterende tijd.

Oude boordcomputer gerepareerd

Om toch nog het meeste van de tijd bij SpaceX te maken is het team op zaterdag toch doorgegaan. Het team wist een oude boordcomputer te repareren en kon zelfs nog de laatste drie tests succesvol afleggen, waarmee ze hun plek in de finale onverwachts toch veilig stelden. ‘De laatste paar uren waren zenuwslopend. We waren klaar om het op te geven maar hebben doorgevochten en zijn dolblij met deze uitslag,’ aldus teammanager Edouard Schneiders.

Bij de laatste 4 uit 400

Een jaar geleden schreven 400 teams van over de hele wereld zich in voor de Hyperloop Pod Competitie van dit jaar. Daarvan zijn na verschillende selectierondes 20 teams uitgenodigd om deel te nemen aan de wedstrijd. Uiteindelijk blijven er na een intensieve testweek vier teams over die in de echte hyperloopbuis bij het SpaceX terrein op volle snelheid mogen testen. Team ‘WARR Hyperloop’ uit Munchen, Washington Hyperloop uit Washington en team ‘EPFLoop’ uit Zürich plaatsten zich ook voor de finale. Naast een plekje in de finale is het Delftse team ook gevraagd hun toekomstvisie te presenteren aan Elon Musk.