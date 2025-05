Schuurtje naast restaurant ’t Gooi vermoedelijk in brand gestoken

De politie onderzoekt een brand in een schuur in Huizen.

Rond 01.50 uur werden bewoners aan de Lindenlaan opgeschrikt door een harde knal en al snel werd duidelijk dat een aangebouwd schuurtje naast restaurant ’t Gooi in brand stond. Bewoners van omliggende woningen konden op tijd hun huis uit en er vielen geen gewonden. De brandweer had de brand snel geblust, maar de schade was aanzienlijk. De politie gaat uit van brandstichting.