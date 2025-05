IJszeiler veroordeeld voor veroorzaken zwaar lichamelijk letsel door schuld

De rechtbank Gelderland veroordeelt een ijszeiler tot een voorwaardelijke taakstraf van 120 uur, met een proeftijd van een jaar. 'De man kwam in 2021 op het Veluwemeer in botsing met een schaatser. Volgens de rechtbank is de Wegenverkeerswet niet van toepassing bij dit incident. Ze veroordeelt de 40-jarige man uit Doornspijk voor het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel door schuld', zo meldt de rechtbank Gelderland maandag.

Botsing

Op 13 februari 2021 kwamen op het Veluwemeer een ijszeiler en een schaatser met elkaar in botsing. De schaatser liep hierdoor zwaar lichamelijk letsel op. De rechtbank vindt dat de ijszeiler schuld heeft aan het ontstaan van het ongeval. De man verklaarde tijdens de zitting dat hij op dezelfde stuk telkens heen en weer zeilde over het ijs. Een ijszeiler kan niet remmen, maar in geval van nood is het mogelijk om meteen te draaien. In het zeil bevindt zich een ruit waardoor je naar de lijzijde kunt kijken, maar richting de mast zit een dode hoek. Hij had de zon in de rug en voor de schaatsers die vanaf de andere kant kwamen, kon de zon verblindend zijn. De man verklaarde dat hij de schaatser niet zag. Als dit wel het geval was geweest, dan had hij kunnen uitwijken.

Onvoorzichtig en onoplettend

De rechtbank oordeelt dat de man het ongeluk had kunnen voorkomen door tijdens het ijszeilen steeds in de dode hoek te kijken naar (onverwachts) schaatsers die hem tegemoet konden komen of zijn baan konden kruisen. Dit deed hij onvoldoende. De rechtbank oordeelt dat de Wegenverkeerswet op het ongeval niet van toepassing is. Volgens de rechtbank moet het handelen van de ijszeiler als aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend worden aangemerkt en dat hij daarmee schuld heeft aan het ongeval in de zin van artikel 308 van het Wetboek van Strafrecht. Ze veroordeelt de man voor het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel door schuld.

Beter moeten opletten

De rechtbank begrijpt dat het nooit de bedoeling van de man is geweest dat een ongeval zou plaatsvinden. De rechtbank neemt hem zijn onvoorzichtige en onoplettende gedrag wel kwalijk, ondanks dat ook het slachtoffer beter had moeten opletten. Het ongeluk had een grote impact op het slachtoffer. Zo is bij het slachtoffer sprake van niet-aangeboren hersenletsel waar hij dagelijks veel hinder van ervaart. Uit de aanvraag voor een WIA-uitkering blijkt dat hij voor 78 procent arbeidsongeschikt is verklaard. Verder weegt de rechtbank bij de strafoplegging mee dat sprake is van een overschrijding van de redelijke termijn nu het ongeluk al in 2021 plaatsvond.