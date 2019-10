Bij Subaru nooit meer vergeten kinderen in de auto

Subaru werkt hard aan de veiligheid van zijn modellen. Passief en actief. Meest recente toevoeging aan het veiligheidsarsenaal is Rear Seat Reminder, een systeem dat waarschuwt als een kind is achtergelaten op de achterbank. Overbodig? Tijdens de afgelopen zomermaanden overleden ook dit jaar opnieuw nodeloos kinderen omdat ze achterbleven in een snikhete auto.

Een kind achterlaten op de achterbank, het lijkt onschuldig maar is het niet altijd. Ouders onderschatten de gevolgen van de hitte die in korte tijd in een auto kan optreden en zien er dus geen problemen in als ze even een boodschap doen terwijl het kind een dutje doet op de achterbank.

In de nieuwe Forester, die vanaf december bij de dealer staat, kan een kind nog steeds een dutje doen, maar wel nadat de Rear Seat Reminder een waarschuwing heeft afgegeven. Het principe van Rear Seat Reminder is eenvoudig: zodra de motor wordt uitgezet, verschijnt een waarschuwing op het instrumentenpaneel en gaat een alarmsginaal af. Zo zal de chauffeur er aan herinnerd worden om de achterbank te controleren alvorens het voertuig te verlaten. De functie wordt geactiveerd nadat een van de achterdeuren werd geopend of gesloten.

Subaru staat wereldwijd bekend om verkeersveiligheid en rijplezier voor bestuurders, passagiers en overige weggebruikers. Ook de veiligheid en het comfort van kinderen op de achterbank is dus belangrijk. Ter verduidelijking: bij een buitentemperatuur van 30°C stijgt de temperatuur in een autointerieur na 10 minuten al naar 40°C. Na 30 minuten loopt het kwik op tot 45°C. Bij een lichaamstemperatuur van 39°C kan al oververhitting optreden, een lichaamstemperatuur van 42°C kan dodelijk zijn voor baby’s. Dan functioneren de hersenen niet meer en kunnen de orgaanfuncties uitvallen.

De Europese Commissie zal in de nabije toekomst autofabrikanten verplichten om een rear seat reminder-systeem standaard te leveren en zo de bestuurder te attenderen op aanwezigheid van kinderen (of huisdieren) op de achterbank. Een deadline voor de regelgeving is er nog niet. Vanaf 2022 zal EuroNCAP, de instantie die auto’s beoordeelt op veiligheid, in hun beoordelingscijfers rekening houden met de aanwezigheid van kinddetectiesystemen. Subaru levert de voorziening standaard op de nieuwe Forester e-BOXER die per december in de showroom staat voor een prijs vanaf € 43.995,-.