Autorijden op lucht de toekomst? Maar dan moet politieke bril wel groener

Je auto laten rijden op lucht? Ja dat kan en het kost je bijna niks. Vorige eeuw ontwikkelde de Italiaanse uitvinder Vito Truglia de luchtmotor. Truglia is een bekende in de formule GP autosport.

Hij wist door lucht onder hoge druk bestaande benzine, diesel en gas-motoren aan de praat te krijgen en te houden. Het principe is vrij simpel: in plaats van de zuigers in de motor door brandstof en ontsteking te laten bewegen, injecteer je lucht onder zeer hoge druk. De perslucht is afkomstig uit tanks die in of onder het betreffende voertuig zijn gemonteerd. Je kan de ratio zelf aanpassen door meer tanks te plaatsen. Tanken met verse lucht, duurt slechts vier minuten.

Het Nederlandse SolutionAir uit Barendrecht heeft de luchtmotor verder doorontwikkeld. Het bedrijf zegt hier zelf over: ''Hogedruk luchtmotoren zijn de weg naar de toekomst t.a.v. de voortstuwing van alle voer- en vaartuigen die nu op diesel, benzine of gas rijden of varen. 10 jaar van ontwikkeling zijn hier aan vooraf gegaan. Het is mogelijk dat via deze techniek alle motoren emissie vrije uitstoot gaan krijgen. Nu moeten alleen al in Nederland in de loop van de komende 10 jaar alle auto’s, bestelwagens en vrachtwagens vernietigd worden. Om de doodeenvoudige reden dat zij niet omgebouwd kunnen worden van vloeibare brandstof naar elektrisch of waterstof motoren. Alle motoren in vaartuigen moeten vervangen worden. Dit is een enorme economische catastrofe voor Nederland en de rest van de wereld. ''

Het inbouwen van de tanks en de persluchtmotor zou volgens SolutionAir gemiddeld zo‘n 12.000 euro kosten, terwijl een nieuwe elektrische bus al gauw meer dan 45.000 euro moet opbrengen. En dan hebben we het nog maar niet over het stroomtekort in ons land en daarbuiten.

Inmiddels heeft de gemeente Terneuzen, die tevens sponsor is, twee bestelbussen gekocht die rijden op gecomprimeerde lucht. Wethouder Vervaet ziet in deze nieuwe technologie, dat deze een belangrijke bijdrage zal leveren richting de toekomst om een duurzame en schonere wereld te creëren, zonder dat wij onze mobiliteit gaan verliezen.

Het is nu alleen nog maar de vraag of de Haagse politiek net zo hard gaat warmlopen als de Zeeuwse lokale. Klaas de Waardt (management SolutionAIR) strijdt er al geruime tijd voor dat er een wettelijke goedkeuring komt om de auto op lucht de weg op te krijgen. ''Ambtelijke molens lopen traag, zeker als het gaat om de wet en regelgeving'', aldus Klaas.

Het financiële nadeel voor de schatkist is dat op lucht geen accijns gerekend kunnen worden. Dat kan de verdere ontwikkeling van SolutionAir wel eens gaan tegenwerken tot mogelijk het rekeningrijden een feit is, maar dat kan nog wel even duren.

BlikopNieuws.nl zal de luchtontwikkeling op de voet blijven volgen als het gaat om ons milieu.