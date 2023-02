Vernieuwde Suzuki Swace te bestellen vanaf 35.795 euro

De hybride aandrijflijn van de Suzuki Swace is verder geoptimaliseerd. Door gebruik te maken van lichtere, compactere en krachtigere elektromotoren zijn de prestaties van het hybridesysteem verder toegenomen. De aandrijflijn levert meer vermogen en betere algehele prestaties wat resulteert in verder verfijnde rijeigenschappen. Het gezamenlijk vermogen bedraagt nu 103 kW/ 140 pk, hierbij is de CO2‑uitstoot met 1 gram teruggebracht naar 102 gram/km. Dankzij het hogere vermogen is de acceleratietijd van 0‑100 km/u met 1,7 seconden verkort tot 9,4 seconden.