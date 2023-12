Nieuwe PEUGEOT bedrijfsautofamilie nu te bestellen

De vernieuwde modellen zijn per direct te bestellen. De prijzen beginnen bij € 18.900,-, met een klantvoordeel van tot wel € 13.280,-.



PEUGEOT PARTNER nog rijker uitgerust

De PEUGEOT PARTNER is op alle fronten vernieuwd. Zo heeft hij een nieuw ontworpen voorzijde, een vernieuwd interieur met optioneel een volledig digitaal instrumentarium en een multimediasysteem met een 10-inch touchscreen. Het nieuw geïntroduceerde smartphone-station behoort voortaan tot de standaarduitrusting. Door middel van een app die kan worden gedownload, kan via spraakbesturing dan wel stuurwielbediening de navigatie, telefoon of radio bediend worden. De standaarduitrusting is verder uitgebreid met allerlei geavanceerde (veiligheids)technologieën, die het model laten voldoen aan de nieuwste eisen. De volledig elektrische PEUGEOT E-PARTNER profiteert van alle verbeteringen, terwijl ook de actieradius is gegroeid, tot wel 330 km (WLTP).