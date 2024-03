Abarth onthult nieuwe 600e: de krachtigste Abarth ooit

Abarth introduceert de 600e in de imposante en opwindende introductie-uitvoering Scorpionissima, die in een gelimiteerde oplage van 1.949 exemplaren wordt geproduceerd. De Abarth 600e Scorpionissima is ontwikkeld op basis van drie hoofdkenmerken: maximale prestaties bieden, een bouwwijze om hem de krachtigste Abarth ooit te maken en een competitieve geest die in de smaak valt bij liefhebbers.

Met zijn uitgebreide uitrusting zal hij autoliefhebbers bekoren met de juiste mix tussen veiligheid en rijplezier in combinatie met een sportieve en gespierde uitstraling.

Krachtigste Abarth ooit

De volledig elektrische Abarth 600e Scorpionissima heeft een vermogen van 176 kW (240 pk) en is daarmee de krachtigste in serie gebouwde Abarth ooit. Om de rijstabiliteit, handling en tractie te optimaliseren is de Abarth 600e uitgerust met een – uniek voor een elektrische auto - mechanisch sperdifferentieel. Het sperdifferentieel in combinatie met de high-performance banden (ontwikkeld in samenwerking met de bandenleverancier van de Formule E) tillen de prestaties van de auto naar een hoog niveau. De banden staan garant voor excellente grip in alle omstandigheden, terwijl een perfecte balans is bereikt tussen prestaties en weerstand voor een geoptimaliseerde actieradius van het elektrische model.