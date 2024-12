PEUGEOT E-5008 wint prestigieuze Gouden Stuurwiel als beste familieauto

De nieuwe PEUGEOT E‑5008 heeft een prestigieuze prijs in de wacht gesleept. De 100% elektrische SUV is onderscheiden met het ‘Gouden Stuurwiel 2024’ in de categorie ‘beste familieauto’. Deze prijs, die hoog staat aangeschreven in de Europese automobielbranche, is een initiatief van de Duitse magazines AUTO BILD en BILD am SONNTAG.