Xavier Martinet nieuwe President en CEO van Hyundai Motor Europe

Hij is de opvolger van Michael Cole die per 31 december 2024, na een dienstverband van vijftien jaar bij Hyundai Motor Group, zijn functie neerlegt. Xavier Martinet neemt vanaf 1 januari 2025 zitting als President en CEO in het hoofdkantoor van HME in Offenbach, Duitsland.