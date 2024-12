Hyundai presenteert INITIUM, een waterstof-elektrisch aangedreven concept car

INITIUM is Latijns voor ‘begin’ of ‘eerste’ en symboliseert Hyundai’s rol als pionier op het gebied van waterstofenergie en de toewijding van het merk om een samenleving te creëren zonder uitstoot van schadelijke stoffen, de zogenoemde waterstofmaatschappij.

INITIUM is een voorproefje van een nieuwe waterstof-elektrisch aangedreven SUV die Hyundai in de eerste helft van volgend jaar zal presenteren. Deze concept car belichaamt een periode van 27 jaar waarin Hyundai werkt aan de ontwikkeling van waterstof-elektrisch aangedreven auto’s en zich sterk maakt voor de realisatie van een duurzame waterstofmaatschappij.

Nieuwe designtaal ‘Art of Steel’

De unieke waterstof-elektrisch aangedreven SUV demonstreert ook Hyundai’s nieuwe designtaal, genaamd ‘Art of Steel’. INITIUM is een weerspiegeling van HTWO, het label van Hyundai Motor Group waaronder het merk zich inzet voor het opbouwen van een waterstofmaatschappij.

‘Hyundai’s onmiskenbare toewijding aan waterstof in de afgelopen 27 jaar komt voort uit ons geloof in het potentieel van waterstof als schone, toegankelijke en eerlijke energiebron voor iedereen’, aldus Jaehoon Chang, president en CEO van Hyundai Motor Company. ‘We zetten ons in voor een toekomst waarin waterstof overal en door iedereen gebruikt kan worden. Wij nodigen iedereen uit ons te vergezellen tijdens deze reis.’

Hyundai lanceerde eerder dit jaar op CES 2024 het HTWO-label voor de waterstofwaardeketen. Dit laat zien hoe Euisun Chung, Executive Chair van Hyundai Motor Group, zich richt op het versterken van de inspanningen van Hyundai op het gebied van waterstofenergie.

Tijdens de presentatie van de visie op HTWO Grid – een totaaloplossing voor waterstofenergie die productie, opslag, transport en gebruik omvat – benadrukte Euisun Chung nogmaals de wens van Hyundai Motor Group om actief bij te dragen aan de ontwikkeling van een waterstofmaatschappij. Hij gaf aan dat Hyundai Motor Group over voldoende middelen beschikt om dit na te streven. ‘De overgang naar waterstofenergie is voor toekomstige generaties’, aldus Euisun Chung.

Robuust en veilig

Tijdens het ‘Clearly Committed’-evenement onthulde SangYup Lee, Executive Vice President en hoofd van Hyundai en Genesis Global Design, de concept car INITIUM en Hyundai’s nieuwe designtaal ‘Art of Steel’.

‘Onze uitdaging begon al tijdens het productieproces waarin we op alle mogelijke manieren de vervormbaarheid van staal hebben getest om een vorm van kunst te kunnen creëren’, aldus SangYup Lee. ‘Met INITIUM hebben we uiteindelijk een SUV-achtig studiemodel gecreëerd dat zowel robuust als veilig is en wat onze focus op klantgericht design weerspiegelt.’

Het iconische design van INITIUM bevat het HTWO-symbool, dat Hyundai’s visie op een waterstofgedreven toekomst vertegenwoordigt. De lichtsignatuur in de vorm van een ‘+’ sluit naadloos aan op de bumper en zorgt voor een onderscheidend FCEV-design, gekenmerkt door unieke verlichting, krachtige vormen en verfijnde elegantie.

Het SUV-achtige uiterlijk is ontworpen voor zowel stedelijke als outdooractiviteiten, met gedurfde lijnen en een solide structuur die kracht en verfijning in balans brengen. De 21-inch wielen versterken het design, terwijl het robuuste dakrek extra praktische mogelijkheden biedt voor zowel stadsbewoners als rijders die het avontuur zoeken.

Bij de ontwikkeling van INITIUM richtte Hyundai zich op drie belangrijke aspecten: een groot rijbereik en verbeterde prestaties (belangrijke sterke punten van waterstofauto’s), een ruim interieur en bagageruimte (wat de auto ideaal maakt voor gezinnen) en unieke gemaks- en veiligheidsfuncties (kenmerkend voor waterstofauto’s).

Indrukwekkend rijbereik

Een van de grootste voordelen van een waterstof-elektrisch aangedreven auto is het indrukwekkende rijbereik. Hyundai heeft INITIUM uitgerust met grote waterstoftanks om de actieradius te maximaliseren en daarmee de flexibiliteit te vergroten. Om de luchtweerstand te verminderen is de concept car voorzien van aerodynamische wielen en banden met lage rolweerstand, wat resulteert in een beoogd rijbereik van meer dan 650 km.

Qua prestaties biedt INITIUM een uitstekende acceleratie en inhalen gaat uiterst soepel. Door de continue ontwikkeling van Hyundai’s waterstoftechnologie zijn zowel het vermogen van de brandstofcel als de batterijcapaciteit verder verhoogd, wat zorgt voor een vermogen van de elektromotoren tot 150 kW. Dit garandeert een soepele rijervaring in zowel de stad als op de snelweg.

Het riante interieur van INITIUM is ideaal voor gezinnen, met extra ruimte voor passagiers op de tweede rij die de rugleuningen van hun stoel kunnen kantelen voor nog meer comfort. De brede carrosserie en grote openingshoek van de achterportieren vergroten het gemak van de inzittenden bij het in- en uitstappen.

Speciale routeplanner

INITIUM is uitgerust met een speciale routeplanner specifiek voor waterstof-elektrisch aangedreven auto’s. Deze routeplanner helpt gebruikers onderweg bij het vinden van waterstoftankstations zónder dat ze hiervoor een aparte app hoeven te gebruiken. Gebruikers kunnen eenvoudig informatie vinden over bereikbaarheid, actuele status en wachttijden bij de tankstations.

Daarnaast kan de brandstofcel van INITIUM elektriciteit terug leveren zonder vervuilende stoffen uit te stoten. Via de Vehicle-to-Load-functie (V2L) kunnen zo bijvoorbeeld huishoudelijke apparaten van stroom worden voorzien. Door middel van een speciale adapter in de laadaansluiting aan de buitenzijde van de concept car kan INITIUM rechtstreeks worden aangesloten op een 220V-stopcontact. Dat maakt van INITIUM niet alleen een auto om van A naar B te rijden, maar ook een potentiële energiebron.

Bij de ontwikkeling van INITIUM is alles in het werk gesteld om een zo veilig mogelijke auto te creëren. Om de inzittenden te beschermen in geval van een botsing is INITIUM voorzien van een versterkte structuur aan de voorzijde en de zijkanten. Daarnaast is INITIUM uitgerust met maar liefst negen airbags, wat garant staat voor botsveiligheidsprestaties van wereldklasse.

Hyundai zal INITIUM in november tonen op de Los Angeles Auto Show en de autotentoonstelling Auto Guangzhou. Met de onthulling van zijn nieuwste waterstof-elektrisch aangedreven concept car zorgt Hyundai voor een verdere wereldwijde versteviging van zijn positie als leider op het gebied van waterstofmobiliteit. De lancering van de productieversie van INITIUM staat gepland voor de eerste helft van 2025.

Behalve de onthulling van INITIUM organiseerde Hyundai tijdens het ‘Clearly Committed’-evenement in Hyundai Motorstudio Goyang ook een Hydrogen Heritage Talk. Tijdens deze sessie werd de periode van 27 jaar belicht waarin Hyundai werkt aan de ontwikkeling van waterstof-elektrisch aangedreven auto’s en zich sterk maakt voor de realisatie van een duurzame waterstofmaatschappij.

Het panelgesprek tussen leidinggevenden van Hyundai stelde bezoekers in staat nader kennis te maken met Hyundai’s ontwikkelingen op het gebied van waterstof-elektrisch aangedreven auto’s. Daarnaast kwam het ambitieuze Mercury Project aan de orde, gericht op het overbruggen van grenzen met leiders in de industrie, en werd uitgeweid over het Polaris Project, dat zich richtte op de eigen ontwikkeling van Hyundai’s brandstofceltechnologie.

Grenzen verleggen

In 2005 richtte Hyundai het Mabuk Environmental Technology R&D Center op om de ontwikkeling van waterstof-elektrisch aangedreven auto’s te versnellen. Destijds moedigde Mong-Koo Chung, Honorary Chairman van Hyundai Motor Group, de onderzoekers aan grenzen te verleggen en technische uitdagingen met moed en vertrouwen aan te gaan.

‘Je kunt nooit iets geweldig maken door het maar één keer te creëren’, zei Chung. ‘Maak je geen zorgen over het budget; laat jonge ingenieurs elk type auto creëren waar ze van dromen. Het is onzin om honderd keer dezelfde auto te ontwikkelen. Het is juist prima als al die honderd modellen totaal verschillend zijn.’

Hyundai’s waterstofevolutie zorgde ervoor dat Hyundai de eerste autofabrikant ter wereld werd die op grote schaal waterstof-elektrisch aangedreven auto’s ging ontwikkelen. In 2018 introduceerde Hyundai de succesvolle NEXO, een van de eerste in serie geproduceerde auto’s met een brandstofcel, waarmee het streven van het merk naar een schonere en betere toekomst nogmaals werd benadrukt.