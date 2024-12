Renault Group, We Drive Solar en MyWheels slaan handen ineen met de stad Utrecht voor Europa’s eerste deelautodienst met V2G

Dit baanbrekende project draagt bij aan een duurzamer en efficiënter energiesysteem in een van Europa’s meest vooruitstrevende steden op het gebied van duurzame energie.

Met deze samenwerking zetten de betrokken partijen een gedurfde stap richting duurzamere mobiliteit. Dit initiatief is gericht op het faciliteren van de grootschalige beschikbaarheid van elektrische gedeelde mobiliteit en biedt tegelijkertijd een innovatieve manier om het elektriciteitsnet van de stad in evenwicht te brengen door middel van bidirectionele oplaadtechnologie. Nederland is een wereldleider geworden in de uitrol van zonne- en windenergie, wat uitdagingen op het elektriciteitsnet veroorzaakt. Utrecht is een van de meest vooruitstrevende Europese steden in het gebruik van hernieuwbare energie, met al 35% van alle daken bedekt met zonnepanelen.

Als onderdeel van de overeenkomst die gisteren werd ondertekend op de Nederlandse ambassade in Parijs, willen de partners een vloot van 500 E-Tech electric modellen van Renault in Utrecht inzetten, in eerste instantie bestaande uit de iconische Renault 5 E-Tech electric. Deze auto’s, beschikbaar via een autodeeldienst die wordt beheerd door MyWheels, moeten gebruik gaan maken van V2G bidirectionele oplaadtechnologie die is ontwikkeld door Mobilize, het merk van Renault Group dat zich toelegt op nieuwe mobiliteit. Dit zou de eerste keer zijn dat deze technologie wordt gebruikt ten behoeve van de openbare infrastructuur. 500 bidirectionele auto’s kunnen 10% van de benodigde flexibiliteit in de regio Utrecht leveren om zonne- en windenergie in evenwicht te brengen voor gebruik tijdens piekuren.

Duurzame technologie voor iedereen

De vloot deelauto’s zal uiteindelijk worden uitgebreid met de Renault 4 E-Tech electric, Megane E-Tech electric en Scenic E-Tech electric, waarmee Renault Group zijn inzet voor duurzame mobiliteit en innovatie verder demonstreert. Hun compacte ontwerp en geavanceerde technologie maken deze modellen ideaal voor autodeelprogramma’s in steden die overstappen op duurzamere mobiliteitsoplossingen. Het gebruik van de V2G-technologie van Mobilize zou een belangrijke stap voorwaarts vertegenwoordigen en stelt de openbare infrastructuur en diensten van We Drive Solar in staat om op grote schaal te kunnen bijdragen aan een veerkrachtiger en duurzamer energiesysteem.

Partnerschap met impact

De auto’s van Renault, uitgerust met de V2G-technologie van Mobilize, moeten gebruikers in staat gaan stellen om hun voertuigen op te laden met schone energie en stroom terug te leveren aan het net bij een hoge elektriciteitsvraag. Dit verlaagt niet alleen de totale elektriciteitskosten, maar helpt ook om het net te stabiliseren en duurzame energiebronnen verder te integreren. We Drive Solar, een internationale leider in slim opladen, wil daar zijn geavanceerde bidirectionele laadoplossingen voor gaan leveren. Beginnend in Utrecht moeten alle nieuwe bidirectionele openbare AC-laders de V2G-toolkit van Mobilize gaan ondersteunen. De auto’s van Renault zullen dan worden beheerd door MyWheels, het grootste autodeelbedrijf in Nederland. Met dit initiatief zou MyWheels een nieuwe standaard zetten voor autodeeldiensten door mobiliteits- en energieoplossingen te integreren om moderne stedelijke uitdagingen aan te pakken.

Deze samenwerking toont de kracht van de bijdrage die publiek-private initiatieven kunnen leveren aan duurzame en efficiënte mobiliteitsoplossingen.