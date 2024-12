Verkoop nieuwe auto’s in november stijgt met 22,0%

In november 2024 zijn er in Nederland 34.434 nieuwe personenauto’s geregistreerd, een stijging van 22,0 procent ten opzichte van november 2023 (28.223 nieuwe personenauto’s). In totaal zijn dit jaar tot en met november 344.624 personenauto’s geregistreerd, vrijwel gelijk (+0,4 procent) aan de 343.192 registraties in dezelfde periode vorig jaar.