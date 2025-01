Toyota C-HR bereikt één miljoen verkopen in Europa

De Toyota C-HR, die in 2016 werd gelanceerd, is een belangrijk model voor Toyota en introduceerde het merk aan een nieuw stijlbewust publiek dankzij zijn strakke design, fun-to-drive karakter – met dank aan het TNGA-platform – en premium kwaliteit. Hij zette een nieuwe stylingstandaard in het Europese C-SUV-segment met zijn gedurfde, scherpe design dat doet denken aan de dynamische lijnen van een sportcoupé.