TopGear roept Suzuki Swift uit tot ‘Kleine auto van het Jaar’

In een vergelijkingstest met andere spelers in het populaire B-segment maakt de nieuwe Swift indruk. TopGear roemt de scherpe prijsstelling van de Swift en zijn zowel comfortabele als leuke weggedrag. De Suzuki Swift nam het in de vergelijkende test op tegen andere modellen in zijn segment, zoals Renault Clio, Volkswagen Polo, Toyota Yaris, MG3 Hybrid en MINI Cooper C. De redactie van TopGear verkoos de Swift unaniem tot winnaar.