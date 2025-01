Toyota maakt alle prijzen bekend van Proace Max

Vanaf nu is de Toyota Proace Max te bestellen vanaf 45.358 euro incl. BPM excl. BTW. In januari 2025 worden de eerste exemplaren in Nederland verwacht. De nieuwe Toyota Proace Max is leverbaar in tal van configuraties, waardoor klanten een ruime keuze hebben bij het selecteren van het voertuigformaat dat het beste past bij hun behoeften, samen met verschillende ombouwmogelijkheden.