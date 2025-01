Opel viert 125 jaar autoproductie met innovatieve mijlpalen

'125 jaar Opel-autoproductie: Forever forward since 1899'. Dat was het motto van Opel in 2024. Naast dit belangrijke jubileum - dat in juni uitgebreid werd gevierd - had Opel dit jaar nog veel meer te bieden, zoals de introductie van de volledig nieuwe Opel Grandland en Opel Frontera SUV’s. Hierbij alle highlights van 2024, plus een interessante vooruitblik op 2025.