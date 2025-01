Suzuki debuteert op CES 2025

Dit evenement vindt plaats van 7 tot en met 10 januari 2025 in Las Vegas, Nevada, VS. Het thema van Suzuki's stand op CES 2025 is 'Impact van het compacte (iets compacts creëren voor grote verandering)'. Hiermee wil Suzuki een gemeenschap vormen van mensen die zich kunnen vinden in de productiefilosofie van het bedrijf: 小・少・軽・短・美, ofwel ‘Sho-Sho-Kei-Tan-Bi’, het principe dat sinds de oprichting van het merk centraal staat bij Suzuki.