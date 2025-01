Jeep maakt de prijzen bekend

Voor de iconische Jeep Wrangler zijn alle uitvoeringen in het nieuwe jaar voordeliger. De vanafprijs is met € 6.900 gedaald naar € 83.900 voor de 4xe Sahara. Voor de 4xe Rubicon geldt een nog groter voordeel. Dit model is leverbaar vanaf € 84.900. Daarmee is het prijsverschil tussen beide modellen aanzienlijk verkleind en bovendien is dit een voordeel van maar liefst € 9.200 ten opzichte van 2024.