Ford keert terug naar Le Mans

Ford Performance gaat met een volledig fabrieksteam deelnemen aan het FIA WEC met als doel opnieuw de meest veeleisende race van de sport op zijn naam te schrijven: de 24 uur van Le Mans.

Een jaar eerder, in 2026 keert Ford als onderdeel van het Ford, Red Bull F1-partnerschap, terug in de Formule 1. Al is Ford’s eerste Formule 1-race in twee decennia nog een jaar verwijderd, het testen met complexe onderdelen is al in volle gang.