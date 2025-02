Lancia keert terug in de autosport

De rally’s die deel uitmaken van het Italiaans Rallykampioenschap (CIAR) openen een nieuw hoofdstuk in de competitiegeschiedenis van het iconische Turijnse merk. Op de kalender staan zes evenementen verspreid over vijf rally’s. De hoofdprijs is een stoeltje in het officiële Lancia-team voor het Europees Rallykampioenschap (ERC) van 2026, waarbij de kampioen jonger is dan 35 jaar!



Dit is een unieke prijs binnen de Italiaanse autosport en is bedoeld om jong talent naar het hoogste niveau van de internationale competitie te brengen. De hoofdprijs wordt aangevuld met een indrukwekkende prijzenpot ter waarde van € 160.000,- waarbij per evenement meer dan € 22.500,- aan prijzengeld wordt verdeeld. Hoewel de inschrijvingen nog niet geopend zijn, zijn er al meer dan 80 Lancia Ypsilon Rally4 HF-auto’s in Europa besteld. Dit buitengewone aantal maakt de compacte rallyauto nu al een commercieel succes, nog vóór zijn homologatie, die gepland staat voor 1 maart 2025.