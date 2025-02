Succesvolle Toyota Yaris Cross bijgepunt voor 2025

Vanaf mei 2025 start de productie van de Yaris Cross met modeljaar 2025 in Frankrijk.



Succesverhaal De compacte, wendbare en efficiënte Yaris Cross is blijvend populair. Het model is uitgegroeid tot verkoopleider in de snelgroeiende klasse van B-SUV's en is het bestverkochte model van Toyota in Europa met een verkoop van meer dan 200.000 eenheden in Europa in 2024. Sinds de introductie in 2021 is de Yaris Cross bekroond met meerdere onderscheidingen, waaronder de meest recente, de 2025 Urban Living Award tijdens de Carwow Car of the Year Awards.