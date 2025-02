ARIYA NISMO: De benchmark voor emissieloze sensatie gaat in verkoop

Diverse upgrades en de 87 kWh e-4ORCE-aandrijflijn zorgen voor een nog dynamischere rijervaring.



De ARIYA NISMO bouwt voort op de prestaties van de ARIYA e-4ORCE (87 kWh) met een speciaal door NISMO afgestelde aandrijflijn. Het vermogen is verhoogd tot 435pk / 320 kW. Het koppel bedraagt een imposante 600 Nm. Dit maakt het mogelijk om in slechts 5 seconden van 0 naar 100 km/u te sprinten en in 2,4 seconden van 80 naar 120 km/u.