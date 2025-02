Renault eert 100 jaar records en recordauto’s met de Filante Record 2025

De naam van dit model is geïnspireerd door twee iconische Renaults uit het verleden: de 40 CV des Records uit de jaren 20 en de Étoile Filante (‘vallende ster’) uit de jaren 50 – twee prestigieuze inspiratiebronnen voor een ambitieuze auto. Deze eenzitters waren bedoeld om langeafstands- en snelheidsrecords te vestigen. En daar slaagden ze ook in. De elektrische Renault Filante Record 2025 bouwt voort op dit erfgoed en is ontwikkeld om nieuwe records te vestigen op het gebied van efficiëntie. Sylvia dos Santos, Head of Naming Strategy van de Global Marketing Division van Renault, legt uit hoe deze naam het innovatieve karakter van het merk onderstreept.