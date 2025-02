DS AUTOMOBILES VIERT 70 JAAR DS OP RETROMOBILE

Dit evenement, dat jaarlijks duizenden autoliefhebbers naar Parijs trekt, biedt een unieke kans om de rijke geschiedenis en de tijdloze innovaties van de DS te ontdekken. Dit jaar staat in het teken van een speciale tentoonstelling, een exclusieve primeur en een eerbetoon aan de DS als meesterwerk van design en technologie.



Retromobile is een van de meest gerenommeerde autoshows ter wereld. In 2024 trok het evenement meer dan 130.000 bezoekers uit binnen- en buitenland, een bewijs van de blijvende aantrekkingskracht van klassieke en iconische auto's. Als partner van de editie van 2025 benut DS Automobiles dit platform om de DS in de schijnwerpers te zetten. Bezoekers krijgen de kans om unieke exemplaren te zien van deze tijdloze auto, waarvan sommige voor het eerst worden tentoongesteld.