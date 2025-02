Suzuki Swift finalisten voor de World Car of the Year-verkiezing

De Suzuki Swift is geselecteerd als een van de tien finalisten voor de World Car of the Year-verkiezing van 2025.

Ook is het model een van de vijf finalisten voor de World Urban Car-verkiezing van dit jaar. Beide onderscheidingen worden toegekend door de organisatie World Car Awards.



World Car Awards (WCA) bestaat sinds 2004. De organisatie is in het leven geroepen door autoredacteuren van over de hele wereld. Deze vakjury selecteert en beoordeelt de beste modellen die wereldwijd verkrijgbaar zijn. WCA kent jaarlijks zes prestigieuze titels toe, onder meer die van World Car of the Year en World Urban Car. De categorie World Urban Car is bedoeld voor modellen met een lengte van ongeveer 4 meter.