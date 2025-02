Citroën ë‑C3 Elektrische Auto van het Jaar in de compacte klasse tot € 35.000

De Citroën ë‑C3 is door de lezers van e‑Drivers.com uitgeroepen tot Elektrische Auto van het Jaar in de compacte klasse tot € 35.000.

Daarnaast haalde de ë‑C3 het tot een tweede plaats algemeen. De ë‑C3 maakt volgens e‑Drivers.com indruk met zijn betaalbaarheid en praktische design. Deze prestigieuze onderscheiding onderstreept de inzet van Citroën voor betaalbare en duurzame mobiliteit.



CITROËN Ë‑C3: EEN NIEUWE STANDAARD VOOR ELEKTRISCH RIJDEN

De Citroën ë‑C3 zet een nieuwe standaard voor elektrische auto's, zeker in het B-segment. Met een rijbereik tot 322 km volgens de WLTP-norm en de mogelijkheid om de batterij van 20% tot 80% op te laden in slechts 26 minuten, is de ë‑C3 geschikt voor zowel korte stadsritten als langere afstanden. Het model combineert een modern en aantrekkelijk design met het kenmerkende Citroën-comfort, waaronder de Advanced Comfort®-vering en -stoelen. Met een vanafprijs van € 24.300 maakt de ë‑C3 elektrische mobiliteit bovendien toegankelijk voor een breed publiek. Dit benadrukt Citroëns streven om elektrisch rijden bereikbaar te maken, zonder concessies te doen aan kwaliteit en comfort. Het merk biedt met ‘Citroën We Care’ ook nog tot wel 8 jaar of 160.000 kilometer fabrieksgarantie.