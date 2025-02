Hyundai Motor Group breidt R&D- en testfaciliteiten in Europa uit om duurzame innovatie te versnellen.

Hyundai Motor Group (HMG) versterkt zijn positie als drijvende kracht achter de vernieuwing in de auto-industrie. Het heeft zijn onderzoeks- en ontwikkelingsfaciliteiten (R&D) in Europa uitgebreid met meer dan 25.000 vierkante meter.

HMG zet zijn strategische focus op duurzame mobiliteit en toekomstgerichte groei voort met de onlangs voltooide uitbreiding van het testcentrum bij de Nürburgring en de opening in maart 2025 van de nieuwe Square Campus bij het Hyundai Motor Europe Technical Center.

Het afgelopen decennium heeft HMG veel bereikt op en bij de Nürburgring in de Duitse Eifel. Daar begon het in 2011 met duurzaamheidstests en in 2013 opende HMG er een compleet testcentrum. Het benadrukt de voortdurende focus op innovatie bij de merken Hyundai, Kia en Genesis. Met de recente uitbreiding van het testcentrum bij de Nürburgring beschikt HMG over 834 vierkante meter extra oppervlakte aan geavanceerde testfaciliteiten als nieuwe werkplaatsen, gespecialiseerde laboratoria en krachtige laadcapaciteit voor elektrische voertuigen (EV’s).

‘Deze uitbreiding is een grote stap naar de realisatie van de infrastructuur die nodig is voor de toekomst van mobiliteit’, aldus Tyrone Johnson, Managing Director van het Hyundai Motor Europe Technical Center. ‘Het weerspiegelt ons vertrouwen in de groei van de EV-sector en onze toewijding aan duurzame innovatie. Zo willen we de elektrificatie in Europa versnellen.’

‘Elektrische high-performance auto’s zijn een belangrijk onderdeel van ons DNA’, gaat Johnson verder. ‘Met onze faciliteiten bij de Nürburgring kunnen we onze N-performance naadloos integreren in onze EV-strategie. Tegelijk blijven we ook conventionele motortechnologie verfijnen. Onze nieuwe faciliteiten bij de Nürburgring bevestigen onze toewijding aan elektrische high-performance auto’s.’