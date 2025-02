2024 goed jaar voor Opel

In de afgelopen twaalf maanden beleefden compleet nieuwe modellen hun debuut, waaronder de altijd geëlektrificeerde Opel Grandland SUV, die direct het prestigieuze ‘Gouden Stuurwiel 2024’1 in de wacht sleepte. Ook Duitslands populairste kleine auto, de Corsa, en de veelzijdige Astra in de compacte klasse bewezen met talrijke internationale onderscheidingen hoe aantrekkelijk Opels bestsellers zijn voor zowel klanten als experts. Bovendien maakten de lichte bedrijfswagens Vivaro HYDROGEN en de nieuwe Movano HYDROGEN indruk met hun innovatieve aandrijftechnologieën. Dit zijn slechts enkele hoogtepunten uit de lange lijst van prijzen die Opel in 2024 in ontvangst mocht nemen.



De introductie van ChatGPT in veel personenauto’s en bedrijfswagens onderstreept hoe Opel toptechnologieën toegankelijk en betaalbaar maakt voor iedereen. Deze innovatie werd onlangs erkend door de internationale AUTOBEST-jury, met de toekenning van de ‘SMARTBEST 2025’‑award.