Renault Filante Record 2025: laboratorium op wielen voor elektrische efficiency

De Renault Filante Record 2025 is een elektrisch studiemodel, ontwikkeld om energie-efficiency te maximaliseren en records te vestigen met energieverbruik en rijbereik met een batterij van 87 kWh, dus met dezelfde capaciteit als die in de Scenic E-Tech electric.

Het is een single-seater met een gestroomlijnde carrosserie voor aerodynamische efficiency en met exceptionele afmetingen: 5,12 meter lang en 1,19 meter hoog met een gewicht van bijna 1.000 kg.

De Renault Filante Record 2025 is een laboratorium op wielen voor het testen van nieuwe technologieën, materialen en innovaties, zoals banden met een zeer lage rolweerstand en elektronisch geregelde besturings- en remsystemen.

Voor de Renault Filante Record 2025 is inspiratie geput uit de historische modellen 40 CV des Records en Étoile Filante, die zijn gebouwd in respectievelijk 1925 en 1956. Beide vestigden records voor het merk. De Renault Filante Record 2025 debuteert op de autoshow Rétromobile in Parijs, die wordt gehouden van 5 tot en met 9 februari 2025. Daarna doet Renault met deze auto in de eerste helft van het jaar een recordpoging op het gebied van efficiëntie.