De nieuwe Opel Combo

De nieuwe Combo biedt geavanceerde technologie, zoals de adaptieve Intelli‑Lux LED Matrix‑verlichting en talrijke assistentiesystemen die zorgen voor extra veiligheid en gebruikscomfort. Voortaan is de Combo nog veelzijdiger dankzij de introductie van de Combo 4x4. Die heeft Opel ontwikkeld in samenwerking met all‑wheel‑drive‑specialist Dangel en is leverbaar in twee lengtematen. Deze praktische vierwielaangedreven bedrijfswagen blinkt uit in flexibiliteit en veiligheid – zowel in de stad als in ruw terrein en op steile hellingen.

Slim 4x4-systeem: optimale tractie onder alle omstandigheden

De Opel Combo Cargo 4x4 is uitgerust met intelligente vierwielaandrijving die automatisch wordt geactiveerd bij gripverlies. Het vermogen van de efficiënte 96 kW (130 pk) sterke 1,5‑liter turbodieselmotor, gekoppeld aan een 8-trapsautomaat, wordt niet verdeeld over de voor- en achteras, zoals conventionele vierwielaandrijving. In de Combo 4x4 levert de elektrisch aangedreven achteras zelf de extra power voor de aandrijving. Dit innovatieve systeem zorgt voor maximale controle en veiligheid, zelfs in de zwaarste omstandigheden. De Combo 4x4 heeft een robuuste constructie met extra bescherming voor motor, versnellingsbak en brandstoftank, plus een met 90 mm verhoogde body. Klanten kunnen kiezen uit twee varianten: L1 met een lengte van 4.401 mm en L2 van 4.751 mm lang.