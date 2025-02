Fiat Grande Panda verovert het B-segment in Europa en start zijn wereldreis

Met de Grande Panda keert FIAT terug in het B-segment; in dat segment is FIAT met meer dan 23 miljoen verkochte auto’s in Europa al decennialang marktleider.

De Grande Panda is gebaseerd op het multi-energieplatform dat FIAT wereldwijd toepast – een bewijs dat FIAT – onderdeel van Stellantis – zijn klanten wereldwijd bedient. Voor de Grande Panda haalden de ontwerpers van Centro Stile in Turijn inspiratie uit de iconische Panda van de jaren 80; het nieuwe model leidt FIAT de toekomst in met een sterke persoonlijkheid en verrassende oplossingen.

De Grande Panda is er in twee aandrijvingsvarianten: volledig elektrisch met een 83 kW (113 pk) elektromotor en een 44 kWh batterij (actieradius 320 km volgens WLTP) én hybride met een 1,2‑liter driecilinder turbomotor met 74 kW (100 pk) in combinatie met een 48 volt Li-ion-batterij en eDCT, de automatische ‘easy drive’-transmissie.

De PXL LEDs zijn een designkenmerk van de Grande Panda: een reeks pixelachtige led-elementen in het midden van de grille, van links naar rechts tussen de koplampen; die doen niet alleen denken aan het iconische PXL-videospel uit de jaren 80, maar ook aan de ramen van het FIAT-gebouw in Lingotto.

Nog nooit was het opladen van de batterij van een elektrische auto (BEV) zó eenvoudig en schoon: de Grande Panda is de eerste auto met een geïntegreerde, inrolbare laadkabel.

De FIAT Grande Panda is de eerste auto waarvoor aluminium en plastic van drankkartons gerecycled en vermengd zijn met het blauwe plastic van het interieur: elke auto bevat het gerecyclede materiaal van 140 verpakkingen.

FIAT plaatst nóg een mijlpaal in de auto-industrie: BAMBOX Bamboo Fiber Tex® is een innovatief en duurzaam textiel met echte bamboevezels voor de bekleding van het dashboard van de Grande Panda La Prima.

De Grande Panda BEV is verkrijgbaar in twee uitvoeringen: La Prima (topversie) en RED (basisversie). De MHEV versie is eveneens beschikbaar in twee uitvoeringen: La Prima en ICON. Beide versies hebben een vanafprijs van € 25.990.

De elektrische Grande Panda staat vanaf maart 2025 bij de dealers, gevolgd door de MHEV in mei 2025.

Met de (FIAT)RED Grande Panda breidt FIAT zijn samenwerking met (RED) verder uit; deze organisatie strijdt al twintig jaar tegen infectieziekten als aids en de omstandigheden waaronder infectieziekten kunnen gedijen.