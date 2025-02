HET JONGSTE SUV-TRIO OP DE MARKT, EFFICIËNT EN ELEKTRISCH: GRANDLAND, FRONTERA EN MOKKA

Alle drie de modellen zijn leverbaar met krachtige, efficiënte en geëlektrificeerde aandrijfsystemen. Er is keuze uit volledig elektrische modellen en zuinige 48‑volt hybrides. Daarnaast is de Grandland ook verkrijgbaar als dynamische plug‑in hybrid.



Grandland Electric: tot 700 kilometer emissievrij rijplezier

De nieuwe Opel Grandland Electric is de eerste Opel die is gebouwd op het STLA Medium-platform. Dit model biedt klanten keuze uit meerdere varianten, waaronder een versie met een batterij van 73 kWh, goed voor een actieradius van 523 kilometer (WLTP), en een versie met 82 kWh die tot 582 kilometer (WLTP) kan rijden. Een toekomstige variant met een 97 kWh batterij zal zelfs tot ongeveer 700 kilometer lokaal emissievrij rijden mogelijk maken.