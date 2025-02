Meer dan 100.000 orders voor nieuwe PEUGEOT E‑3008

In 2025 wordt het aanbod uitgebreid met de nieuwe Dual Motor AWD-variant, naast de bestaande versies met een 73 kWh-batterij (529 km WLTP-actieradius, gecombineerd) en een 230 pk Long Range-versie met een 96,9 kWh-batterij (701 km WLTP-actieradius, gecombineerd). Hiermee biedt de PEUGEOT E‑3008 de beste elektrische actieradius in het SUV-segment.



Met een veelzijdiger productaanbod dan ooit, bestaande uit efficiënte hybride, plug-in HYBRID en volledig elektrische aandrijflijnen die inspelen op de wensen van een breed publiek, is de PEUGEOT E‑3008 klaar om zijn succes in Europa en wereldwijd verder uit te breiden.