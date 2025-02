8 JAAR FABRIEKSGARANTIE MET 'CITROËN WE CARE'

Citroëns vertrouwen in haar producten resulteert in de nieuwe garantiedekking ‘Citroën We Care’ voor motorgerelateerde onderdelen (motor, versnellingsbak en aandrijflijn). Deze nieuwe dekking is geldig voor alle nieuwe Citroën personenauto’s die vanaf 10 januari 2025 zijn aangeschaft, ongeacht het motortype of de energiebron van de auto.

Deze nieuwe dekking kan na afloop van de wettelijke garantie of andere fabrieksdekkingen worden geactiveerd. Voorwaarde is dat de auto reguliere onderhoudsintervallen heeft gehad binnen het officiële Citroën-netwerk.



De aanvullende dekking van ‘Citroën We Care’ wordt na afloop van de standaard garantie geactiveerd tijdens een onderhoudsbeurt in het Citroën-netwerk en blijft geldig tot de volgende onderhoudsbeurt. De dekking kan verder worden verlengd bij elke geplande onderhoudsbeurt, tot maximaal 8 jaar na de eerste registratie van de auto of 160.000 kilometer (wat als eerste wordt bereikt). Voor auto’s met een brandstofmotor of HYBRID-motor geldt een jaarlijkse onderhoudsinterval (tenzij maximale onderhoudsinterval in kilometers eerder is bereikt). Voor elektrische auto’s is dit elke twee jaar (tenzij maximale onderhoudsinterval in kilometers eerder is bereikt).