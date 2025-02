Nieuwe Toyota Urban Cruiser

Toyota introduceert later dit jaar de volledig nieuwe batterij-elektrische Urban Cruiser in Nederland.

Vanaf aanstaande vrijdag is de auto al te zien op de Brussels Motor Show, ook bekend als het Autosalon Brussel.



Met de Urban Cruiser breidt Toyota het aanbod van batterij-elektrische modellen uit. Het nieuwe model komt in een zeer populair en snelgroeiend marktsegment en wordt leverbaar met twee batterij-opties (49 kWh en 61 kWh) en met voorwiel- of vierwielaandrijving.