Mitsubishi Motors boekt verkoopstijging van 32,5% in Nederland

In de afgelopen twaalf maanden werden in ons land 4.081 nieuwe Mitsubishi-modellen geregistreerd. Dat is een toename van maar liefst 32,5% ten opzichte van 2023. Het verkoopresultaat van Mitsubishi Motors is goed voor een marktaandeel van 1,1% in de totale Nederlandse automarkt die 3% groeide.



De verkoopstijging in Nederland is het resultaat van het productoffensief dat Mitsubishi Motors heeft ingezet. De toename in registraties is met name te danken aan de nieuwe Mitsubishi Colt en Mitsubishi ASX. Het was het eerste volledige verkoopjaar van beide modellen. Ook de Mitsubishi Eclipse Cross PHEV droeg bij aan de goede resultaten in 2024, waarmee het merk in 2024 van plaats 25 naar 22 steeg op de Nederlandse automarkt.