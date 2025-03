Toyota Corolla krijgt frisse nieuwe look met modeljaar 2025

Toyota's streven naar duurzaamheid wordt weerspiegeld in het gebruik van nieuwe hoogwaardige bekleding. Nieuwe bekleding gemaakt van gerecyclede stoffen beschikbaar voor Dynamic-uitvoering van Corolla Hatchback en Touring Sports.

Introductie van nieuwe exterieurkleur: Metal Oxide Toyota Corolla blijft een overtuigende combinatie van comfort, veelzijdigheid, betrouwbaarheid en geavanceerde veiligheid

De blijvend populaire Toyota Corolla Hatchback en Touring Sports krijgen een update met modeljaar 2025. Met nieuwe duurzame interieuropties, nieuwe velgopties en een frisse nieuwe exterieurkleur is de Corolla weer up-to-date. De productie van de Corolla met modeljaar 2025 is gestart in het Verenigd Koninkrijk.



Met de nieuwste wijzigingen wordt het aanbod van de Corolla weer verder versterkt. Het model blijft een succes in het hart van het C-segment, waar hij zowel particulier als zakelijk succes boekt. De beproefde kwaliteit en betrouwbaarheid van het model, gecombineerd met de geavanceerde bescherming en gemoedsrust van de Toyota Teammate veiligheids- en rijhulpsystemen, waaronder de nieuwste generatie van Toyota Safety Sense, zijn voor veel kopers doorslaggevend.