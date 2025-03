Toyota introduceert de exclusieve RAV4 Plug-in Hybrid Limited Edition

Onderscheidende designelementen, een zeer luxe uitrustingsniveau en nu direct te bestellen. De RAV4 Plug-in Hybrid Limited Edition is leverbaar vanaf 55.555 euro.



Sinds zijn introductie is de Toyota RAV4 Plug-in Hybrid een succesverhaal. Met een krachtige plug-in hybride aandrijflijn met 225 kW (306 pk), een ruim interieur, standaard vierwielaandrijving en een trekgewicht tot 1.500 kg is de RAV4 Plug-in Hybrid een alleskunner. Per 1 maart introduceert Toyota een speciale nieuwe uitvoering die dit succes onderstreept: de RAV4 Plug-in Hybrid Limited Edition.