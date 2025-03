Alpine viert 70-jarig bestaan met speciale A110 R 70

De A110 R 70 is een speciale versie waarvan Alpine slechts 770 exemplaren produceert en die het einde van de succesvolle ‘R’-versies markeert. De A110 R 70 heeft een vermogen van 300 pk en 340 Nm koppel, is voorzien van lichtgewicht koolstofvezel wielen en leverbaar in tien exclusieve carrosseriekleuren in combinatie met vier interieurstijlen. Een speciale serie van 70 exemplaren elk in de kleuren Bleu Caddy, Blanc Glacier en Rouge Sismique eert het erfgoed van Alpine. De nieuwe versie A110 GTS voegt sportiviteit en comfort samen en debuteert in de nieuwe kleur Bleu Paon uit het ‘heritage’ palet. De modellen van het vernieuwde A110 gamma zijn binnenkort in Nederland te bestellen. Dan worden ook de prijzen bekend gemaakt.