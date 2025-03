Lexus viert zijn 35-jarig bestaan in Nederland

Voor de zakelijke markt is er de Lexus RZ 300e Business Line en voor wie meer luxe wil is er de bijzonder complete Lexus RZ 300e 35th Edition.

In 1990 werd het merk Lexus officieel op de markt gebracht in Nederland. Minder dan een jaar nadat het merk in de Verenigde Staten groots werd gelanceerd met het eerste model van Lexus – de legendarische LS 400 – gingen ook de Europese verkopen van start. De LS 400 was het resultaat van een zeer ambitieuze doelstelling: een auto bouwen die beter is dan de beste auto’s ter wereld. De LS 400 zette een standaard voor luxe, kwaliteit en vakmanschap waar Lexus nog steeds om bekend staat.

De Lexus RZ is de eerste Lexus die vanaf het eerste moment is ontwikkeld als batterij-elektrische auto. Ook bij de RZ staat aandacht voor detail, vakmanschap en de fijn afgestelde Lexus Driving Signature centraal. Zo ervaart elke bestuurder volledig vertrouwen, comfort en controle tijdens elke rit.