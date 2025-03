Renault stelt ‘Fireman Access’ gratis beschikbaar voor de hele auto-industrie

Fireman Access is een veiligheidssysteem specifiek voor elektrische voertuigen en is ontwikkeld in samenwerking met de brandweer.

Dit gepatenteerde innovatieve systeem stelt brandweer en andere reddingsdiensten in staat om een batterijbrand in een elektrisch voertuig binnen enkele minuten te blussen, in plaats van meerdere uren zonder deze uitrusting.

Op deze manier toont Renault Group zijn inzet voor het verbeteren van de verkeersveiligheid wereldwijd, als partner van de speciale gezant voor verkeersveiligheid van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties.

