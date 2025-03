Dacia maakt zich op voor de Abu Dhabi Desert Challenge

In oktober vorig jaar maakten de Dacia Sandriders hun rallydebuut met de overwinning in de Rally van Marokko. Nu is het tijd voor een nieuwe etappe en begint het team aan een zesdaagse tijdrittencompetitie te midden van de indrukwekkende zandduinen in het oosten en zuiden van Abu Dhabi.

In deze tweede ronde van het FIA World Rally-Raid Championship 2025 (W2RC) besturen de Dacia Sandriders twee Dacia Sandrider-prototypes op duurzame brandstof. Een voor Nasser Al-Attiyah en Édouard Boulanger, en een voor Sébastien Loeb en Fabian Lurquin.

Cristina Gutiérrez en Pablo Moreno maakten tijdens Dakar indruk met vier finishes in de top 10. Later dit seizoen zullen zij meedoen aan het W2RC-programma met de Dacia Sandriders.

De in Qatar geboren Nasser Al-Attiyah won de Abu Dhabi Desert Challenge al vier keer. Zo ook in 2024, toen hij werd begeleid door copiloot Édouard Boulanger, die zo zijn tweede zege in het evenement behaalde. Sébastien Loeb eindigde achtste in 2022, met zijn Belgische copiloot Fabian Lurquin.

De Abu Dhabi Desert Challenge wordt een maand na de opening van het W2RC-seizoen georganiseerd, in de buurt van Saoedi-Arabië en het parcours van de Dakar Rally. Zo wordt de logistiek geoptimaliseerd en de transportkosten beperkt. Het resulteerde in een intensieve periode voor het Dacia Sandriders-team.