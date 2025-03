E-LION DAY 2025: prestaties prioriteit voor Peugeot

"Naast de prachtige producten die we al op onze markten hebben, zullen we ons sterk richten op onze klanten en onze partnerships om een stralende, succesvolle en duurzame toekomst voor PEUGEOT op te bouwen. In 2025 staan we volledig in prestatiemodus!"



Met het breedste EV-aanbod van alle volumemerken onderstreept PEUGEOT de ambitie om koploper te zijn in de Europese markt voor elektrische voertuigen. Met meerdere modellen op hetzelfde platform biedt PEUGEOT nu een breed portfolio aan hybride en volledig elektrische modellen, van compacte auto’s tot SUV’s en bedrijfsvoertuigen.