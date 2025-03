Ford Ranger viert 10 jaar bestverkochte pick-up in Europa

Ford Ranger in 2024 voor 10e jaar op rij bestverkochte pick-up van Europa, blijft daarmee marktleider in dit segment met indrukwekkend segmentaandeel van 43,6%.

In Europa werden vorig jaar 60.400 Rangers gekocht – 4% meer dan het jaar ervoor. Op 4 markten was segmentaandeel meer dan 50%, waaronder een recordaandeel in Duitsland. Compromisloze 'plug-in' hybride Ranger (PHEV) wordt dit jaar opgenomen in Ranger-modelreeks met hoogste koppel van alle productie-Rangers en een elektrische actieradius tot 43 km.