Inflatie in februari 3,8 procent bij snelle raming

In februari zijn er in Nederland 171.400 gebruikte auto’s verkocht. Dat zijn er 7.267 meer dan in diezelfde maand vorig jaar, een stijging van 4,5 procent. In totaal zijn er de afgelopen maand 6.742 gebruikte elektrische auto’s verkocht, een stijging van 17,8%. Dit betreft de occasionverkoop exclusief tussenhandel (business to business). Dat blijkt uit de laatste cijfers van BOVAG en RDC.