Omzet in auto- en motorbranche stijgt ruim 4 procent in 2024

De auto- en motorbranche boekte over 2024 vergeleken met een jaar eerder een omzetstijging van 4,3 procent. Vooral het vierde kwartaal sprong er met een omzetstijging van 12,5 procent bovenuit, mede door een toename van de autoverkopen. De arbeidsmarkt in de auto- en motorbranche blijft gespannen. Meer dan de helft van de ondernemers in deze sector geeft aan dat er een tekort aan personeel is. Dit blijkt uit de laatste cijfers van het CBS.

De grootste omzetstijging in de auto- en motorbranche was in 2024 bij de gespecialiseerde reparatiebedrijven en bij de importeurs. Vergeleken met een jaar eerder meldden die een omzetstijging van achtereenvolgens 9,0 procent en 8,3 procent.

De grootste deelbranche, handel en reparatie van personenauto’s, noteerde een omzetontwikkeling van bijna 4 procent. Er werden in 2024 meer hybride (+16,5 procent) en elektrische auto’s (+15,9 procent) verkocht dan een jaar eerder, en ook in de occassionmarkt gingen er meer auto’s van de hand (+9,1 procent). Vooral in het laatste kwartaal werden er meer elektrische auto’s en bestelauto’s verkocht. Dit heeft te maken met wijzigingen in de vrijstelling bpm (belasting van personenauto’s en motorrijwielen) per januari 2025.

Bij de handel en reparatie van motorfietsen was er een omzetdaling van 2,5 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Ondernemersvertrouwen weer minder positief begin eerste kwartaal 2025

Het ondernemersvertrouwen in de auto- en motorbranche was -12,5 in het begin van het eerste kwartaal 2025. Aan het begin van het vierde kwartaal 2024 was het ondernemersvertrouwen nog -2,7.

Vergeleken met andere bedrijfstakken hebben ondernemers in de auto- en motorbranche flink minder vertrouwen. In het begin van het eerste kwartaal 2025 was het ondernemersvertrouwen over alle bedrijfstakken -5,4.