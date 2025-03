Volkswagen onthult de ID.EVERY1

Al sinds de Kever maakt Volkswagen mobiliteit toegankelijk voor miljoenen mensen met compacte, betaalbare en geliefde auto's. Met de wereldpremière van de ID. EVERY1 introduceert Volkswagen nu een nieuw, volledig elektrisch instapmodel, dat in de voetsporen treedt van de Lupo en de up!. De productieversie van de ID. EVERY1 komt in 2027 op de markt, met een verwachte vanafprijs van rond de € 20.000*. Daarvoor verschijnt in 2026 al de productieversie van de ID. 2all die erboven is gepositioneerd, in het segment van circa € 25.000*.

Beide modellen behoren tot de nieuwe Electric Urban Car Family, ontwikkeld door de Volkswagen Group. Ze staan op het nieuwe modulaire voorwielaangedreven elektrische platform van Volkswagen (MEB). Volkswagen wil mobiliteit in het elektrische tijdperk voor heel Europa toegankelijk maken. Dit is een van de kernpunten in de toekomstplannen van het merk. Met de introductie van de volledig elektrische Urban Car Family vanaf 2026 biedt de Volkswagen Groep het breedste modelaanbod in het volumesegment – van efficiënte verbrandingsmotoren en geavanceerde hybrides tot vooruitstrevende volledig elektrische modellen. De ID. EVERY1 vormt het ontbrekende puzzelstukje op weg naar dit brede modellengamma. Zo heeft elke koper straks de keuze uit een Volkswagen die perfect aansluit bij zijn of haar gebruik, inclusief een betaalbaar elektrisch instapmodel. Het productiemodel zal in Europa worden geproduceerd.

De Volkswagen-rijder centraal

Het doel is om tegen 2030 dé technologisch toonaangevende volumefabrikant ter wereld te zijn en mobiliteit voor iedereen bereikbaar te maken. In de toekomst spreekt Volkswagen van Customer Defined Vehicles. De ID. EVERY1 laat zien dat de wensen en behoeften van Volkswagen-rijders centraal staan bij de ontwikkeling van nieuwe modellen. De productieversie van de ID. EVERY1 wordt het eerste model binnen de Volkswagen Groep met een volledig nieuwe softwarearchitectuur. Hierdoor kan het instapmodel van Volkswagen gedurende zijn hele levenscyclus worden voorzien van nieuwe functies, afhankelijk van de wensen van de gebruiker. Zelfs na aankoop blijft de auto aanpasbaar aan individuele behoeften.

Karakteristiek uiterlijk

De zeer succesvolle Volkswagen up!, de directe voorganger van de ID. EVERY1, werd gebouwd tot 2023 en springt er nog steeds uit door zijn heldere en herkenbare design. De nieuwe designtaal van de Volkswagen ID.EVERY1, die we ook al zagen bij de ID.2all, sluit hierop aan: het doel was om een ontwerp te creëren dat zowel gedurfd als toegankelijk is. Typische Volkswagen kenmerken als de scherpe lijnen en de kenmerkende C-stijl zijn weer terug. De ID. EVERY1 heeft een zelfverzekerde uitstraling, maar blijft sympathiek – mede door details zoals de dynamische koplampen en de kenmerkende achterzijde. Net als de ID. 2all en de sportieve ID. Concept GTI maakt de ID. EVERY1 deel uit van de Electric Urban Car Family. Het model is gebouwd op het nieuwe modulaire elektrische platform (MEB) met voorwielaandrijving, wat zorgt voor efficiënt ruimtegebruik. Met een lengte van 3,88 meter zit de ID. EVERY1 qua formaat precies tussen zijn voorganger up! (3,60 meter), de aanstaande ID. 2all (4,05 meter) en de huidige Polo (4,08 meter). Binnenin is er ruim plaats voor vier personen en de bagageruimte is 305 liter groot.

Negen nieuwe Volkswagens tegen 2027

Eind december 2024 heeft Volkswagen AG met zijn werknemers een visie vastgesteld onder de naam “Future Volkswagen”. Deze overeenkomst combineert economische stabiliteit, werkgelegenheid en technologisch leiderschap op het gebied van duurzame mobiliteit. Bindende doelstellingen en de bijbehorende maatregelen vormen de basis voor belangrijke toekomstige projecten. Volkswagen volgt hiervoor een duidelijk driefasenplan. In de eerste fase, de inhaalslag, richt het merk zich op het versterken van de concurrentiepositie en het doelgericht uitbreiden van het modellengamma. In de herfst van 2025 geeft Volkswagen een verdere preview van de nieuwe Electric Urban Car Family. Vervolgens start de introductiefase, waarin tegen 2027 negen nieuwe modellen worden geïntroduceerd, waaronder de productieversie van de ID. 2all voor minder dan € 25.000* en de ID. EVERY1 voor ongeveer € 20.000*. In de laatste fase streeft Volkswagen ernaar om tegen 2030 de technologisch toonaangevende volumefabrikant te zijn, met de veiligste, meest innovatieve en best verkopende auto’s.