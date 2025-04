Opel Corsa Electric is nu nog aantrekkelijker

De Opel Corsa Electric is nu nog aantrekkelijker en praktischer in het dagelijks gebruik. Dankzij een verbeterde batterijchemie en een geoptimaliseerde aandrijflijn heeft de elektrische bestseller van Opel voortaan een emissievrije actieradius tot wel 429 kilometer (WLTP).

En dat zonder prijsverhoging: de speciale uitvoering Opel Corsa Electric Long Range Business Edition is in Nederland leverbaar vanaf € 29.999,- (consumentenadviesprijs inclusief btw).



Tot 429 kilometer emissievrij rijden: meer bereik, dezelfde prijs

De Opel Corsa Electric met een 51 kWh batterijpakket en een vermogen van 115 kW (156 pk) heeft voortaan een emissievrij rijbereik tot 429 kilometer (WLTP). Dat is ongeveer 6% of tot 24 kilometer meer dan voorheen. De prijs blijft onveranderd. Zo is de speciale uitvoering Opel Corsa Electric Long Range Business Edition leverbaar vanaf € 29.999,- (consumentenadviesprijs incl. btw in Nederland). Daarmee krijgen klanten meer rijbereik, meer gebruiksgemak én meer uitstraling, zonder extra kosten.