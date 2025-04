Leapmotor C10 REEV biedt actieradius van ruim 970 kilometer

Tijdens de internationale mediapresentatie in Spanje testen honderd autojournalisten de Leapmotor C10 REEV uitvoerig op een traject van zo’n vijfhonderd kilometer tussen Barcelona en Valencia – een afstand die ruimschoots binnen de actieradius van de auto ligt.



Sinds 2020 zit de verkoop van REEV’s in China in de lift. Alleen al in 2023 groeide de markt met ruim 166%. In 2024 zijn inmiddels meer dan een miljoen REEV’s verkocht. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 90% van de gebruikers zeer tevreden is over hun REEV. REEV’s combineren het comfort van elektrisch rijden met de zekerheid van een extra energiebron.